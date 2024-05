Pedro Scooby diz que amigos foram hospitalizados com H1N1 após ajuda no RS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pedro Scooby, 35, usou suas redes sociais para contar que dois amigos foram diagnosticados com a gripe H1N1 após ajudarem as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O surfista disse que um deles ainda está hospitalizado.

O ex-BBB também contou que, após voltar para o Rio de Janeiro, ele precisou tomar duas vacinas, uma antitetânica e outra contra a Hepatite A.

Vacinas: "Hoje tomei duas vacinas, uma em cada braço, porque a gente teve uma baixa gigante no nosso time. Dois estão com H1N1, um está no hospital. Graças a deus eu estou bem, só tomei as duas vacinas, uma antitetânica e outra contra a Hepatite".

A gripe H1N1, também conhecida como gripe Influenza tipo A ou gripe suína, consiste em uma doença causada por uma mutação do vírus da gripe.

