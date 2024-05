Mãe é presa ao tentar afogar a filha de seis meses em piscina; vídeo

Uma mulher foi presa sob suspeita de tentar afogar sua própria filha de seis meses na piscina de um clube em Cidade Ocidental, Goiás, na terça-feira (14).

Imagens das câmeras de segurança capturaram o momento em que a mãe submerge na água com a criança e bate a cabeça dela na borda da piscina, conforme informado pela polícia.

De acordo com a Polícia Militar, a bebê foi resgatada da água por um funcionário do clube e levada ao hospital da cidade pelo Conselho Tutelar. Felizmente, a menina não corre risco de vida.

Antes do incidente na piscina, a mãe foi vista tentando sufocar a bebê com uma mamadeira. Em seguida, ela entrou no clube, que também funciona como um bar. No clube, a Polícia Militar encontrou a criança aos cuidados dos funcionários.

Funcionários relataram que a mulher entrou na piscina com a bebê no colo e ainda vestida, sem pedir permissão. Ela mergulhou repetidamente com a criança e bateu a cabeça dela na borda da piscina. Os funcionários conseguiram retirar a menina da mãe, que estava sem ar, e prestaram os primeiros cuidados.

A mulher foi presa em flagrante e será investigada pela Polícia Civil. Ela já cumpria pena em regime semiaberto por roubo e aparentava estar sob a influência de álcool e drogas.

