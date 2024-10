Deputado inglês que bateu em civil foi "ameaçado"; vídeo mostra confronto

O deputado britânico Mike Amesbury, do Partido Trabalhista, foi registrado em vídeo durante uma briga com um cidadão nas ruas de Frodsham, Cheshire, na madrugada de sábado. Imagens de câmeras de segurança, divulgadas pela imprensa britânica, mostram os momentos que antecederam o confronto.

Amesbury alegou que foi "ameaçado na rua após sair com amigos". O deputado também afirmou ter procurado voluntariamente a polícia de Cheshire para relatar o ocorrido, mas preferiu não fazer comentários públicos sobre o caso.

O líder do Partido Trabalhista, Keir Starmer, classificou as imagens como "chocantes", levando o partido a suspender Amesbury e a abrir uma investigação, segundo a Sky News. Nas filmagens, é possível ver Amesbury confrontando o homem, que estava caído no chão e cercado por outras pessoas.

This footage shows MP Mike Amesbury punching a man in the street.



He has been suspended by the Labour Party following the incident. pic.twitter.com/mOcO87qwa3