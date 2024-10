Deputado britânico é afastado após agredir pessoa na rua

Mike Amesbury foi suspenso do Partido Trabalhista depois de ter sido filmado batendo em um homem no meio da rua, em Cheschire, Inglaterra, na madrugada de sábado (26), segundo a imprensa local.

O deputado teria dito que estava sendo ameaçado antes da agressão. O jornal britânico Daily Mail, que teve acesso ao vídeo, escreve que, aparentemente, Amesbury continuou batendo no homem quando já estava caído no chão.

Também a BBC divulgou que um porta-voz do Partido Trabalhista disse que "Mike Amesbury está ajudando a polícia de Cheshire com a investigação depois do sucedido". Diz ainda que "o Partido Trabalhista suspendeu administrativamente a ligação de Mike Amesbury ao partido enquanto aguarda a investigação".

Amesbury, de 55 anos, é deputado do parlamento britânico pelo círculo eleitoral de Runcorn e Helsby, Cheshire, Inglaterra. É membro do partido Trabalhista desde os 17 anos e tornou-se deputado em 2017. Agora vai sentar-se como deputado independente no parlamento.