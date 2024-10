Avô dança em frente ao caixão do neto de 15 anos e vídeo viraliza

Um avô foi filmado dançando em frente ao caixão de seu neto, de 15 anos, que faleceu em um trágico acidente de moto em Treviso, na Itália.

O vídeo rapidamente viralizou no país e já está circulando pelo mundo. Nas imagens, o homem aparece dançando com intensidade, enquanto os presentes batem palmas em apoio.

Para muitos, o momento pode parecer incomum, mas há uma explicação profundamente emocional por trás do gesto. Em uma carta escrita pelo avô e lida por uma jovem durante o funeral, ele revela a conexão "muito especial" que tinha com o neto, que se manifestava especialmente através da música.

“A música, a dança, tudo o que você fazia era único. Você deixa um vazio difícil de preencher. Todas as noites, passávamos uma hora conversando. Você me falava da sua vida, dos seus sonhos, e eu ouvia em silêncio, dizendo para você viver intensamente. Você me pedia para usar meu perfume, meu gel de cabelo, e saíamos juntos,” relatou o avô emocionado, acrescentando que foi o neto quem lhe apresentou "um novo mundo".

“Quantas músicas novas eu conheci por sua causa. A sua música tecno me enlouquecia. Eu dançava e não me sentia cansado. Sinto muita saudade de você, Kevin, mas tenho certeza de que nos reencontraremos em outra dimensão. Porque nada se perde, tudo se transforma. E o amor que sinto por você é algo que nunca imaginei sentir. Todos nós te amamos: pais, irmãos, avós e amigos,” completou ele.

O funeral de Kevin Gentilin, que perdeu a vida enquanto ia para a escola, reuniu mais de 1.500 pessoas.

Leia Também: Mau tempo faz pelo menos 63 mortos na Espanha