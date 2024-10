Tempestades na Espanha transformam estradas em rios; veja as imagens

Após fortes chuvas e inundações na região de Valência, no leste da Espanha, as últimas informações indicam que 13 pessoas perderam a vida, incluindo quatro crianças. No entanto, algumas fontes policiais sugerem que o número de mortos pode ter chegado a 51.

O governo da Comunidade Valenciana não divulgou números exatos, mas o presidente regional, Carlos Mazón, confirmou que foi ativado o protocolo de "múltiplas vítimas" devido à gravidade da situação.

As autoridades locais relataram na noite de terça-feira que diversos corpos foram encontrados em áreas inundadas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram cenas caóticas: carros sendo arrastados, objetos levados pela correnteza e até centros comerciais inundados.

Devido às condições meteorológicas, um trem de alta velocidade com cerca de 300 passageiros descarrilou perto de Málaga. Felizmente, não houve feridos, mas o serviço de trem entre Valência e Madri foi suspenso temporariamente.

O aeroporto de Valência também foi afetado, com 12 voos desviados e dez cancelados. Várias rodovias precisaram ser interditadas devido ao alagamento.

Na noite de terça-feira, a precipitação em Valência foi a mais intensa registrada em 24 horas desde 11 de setembro de 1966, segundo registros oficiais.

Lo de Valencia deja de ser grave para pasar a ser trágico.



El canal 24h hablando de "la cultura" y el "balón de oro" en lugar de dar información en directo.



El presidente paseando en la India.



Los servicios de emergencia jugándose la vida y los ciudadanos sufriendo.



Recemos. pic.twitter.com/DoeTzkBHqt — Josema Vallejo (@JosemaVallejo) October 29, 2024

O governo de Espanha criou também uma comissão de crise para monitorar os efeitos da tempestade na costa, enquanto o Rei Felipe VI disse acompanhar "com grande preocupação as consequências devastadoras" das inundações.

️¡Qué barbaridad! Impresionantes imágenes que nos llegan desde Letur, donde el arroyo se ha desbordado completamente, y afecta de esta manera a las calles de su casco antiguo. Esperamos que no haya ningún herido. #DANA #Albacete #meteoAB



© @Gomarizo pic.twitter.com/SuuX54v5Aj — MeteoHellín (@MeteoHellin) October 29, 2024

Veja na galeria acima mais vídeos do local.

