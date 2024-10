Tom Brady quebra silêncio após de anúncio da gravidez de Gisele Bündchen

Gisele Bündchen, aos 44 anos, está esperando seu terceiro filho, agora com o namorado Joaquim Valente. A notícia pegou muitos de surpresa, e fãs questionaram se o ex-marido da supermodelo, Tom Brady, também foi surpreendido.

Curiosamente, no mesmo período em que a novidade se espalhava, Brady publicou uma foto enigmática do pôr do sol com três corações e a música "Landslide" da banda The Chicks ao fundo. A canção inclui versos introspectivos sobre mudanças e transições, como "Oh, espelho no céu, o que é o amor?" e "Posso navegar pelas marés da mudança?", o que alguns interpretaram como uma possível reação à novidade.

De acordo com o TMZ, Brady teria sido informado sobre a gravidez na segunda-feira, 28 de outubro, pouco antes de a notícia se tornar pública. Gisele e Tom se separaram há dois anos, após 13 anos de casamento, e são pais de dois filhos: Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11.

Leia Também: Gisele Bündchen está grávida de terceiro filho, diz revista