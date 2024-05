Brasileiro vence concurso internacional e é eleito o mais bonito do mundo

No último fim de semana, o engenheiro civil Eduardo Horvath, de 29 anos, conquistou o título de Mister Model International 2024 em um concurso de beleza realizado em Cartagena, na Colômbia. A competição reuniu 28 candidatos de várias partes do mundo.

Natural de Santos, São Paulo, Horvath também trabalha como modelo. Antes da grande final, ele participou de várias atividades e enfrentou etapas preliminares que incluíram entrevistas e desfiles em trajes de banho, gala e moda.

"A gente sonha tanto em conquistar uma coisa, que quando conquista, nem acredita. Parece que tudo é um sonho. Dá até medo de dormir, acordar e perceber que realmente era um sonho", disse Eduardo. Além do título principal, ele foi reconhecido com outros prêmios, como Mister Amizade, escolhido pelos colegas, e “Best In Social Media” pelo seu desempenho nas redes sociais.

A preparação dos concorrentes é intensa, incluindo cuidados com a forma física, aulas de oratória e estudos de idiomas como inglês e espanhol. O concurso não só avalia a beleza física, mas também a desenvoltura, a presença de palco e a capacidade de comunicação dos participantes​

A disputa contou também com a participação de outro brasileiro, Allan Nux de 34 anos, que representou Fernando de Noronha. Ele foi eleito o Mister com melhor corpo.

O Mister Model International é um concurso global de beleza masculina que ocorre desde 2013, organizado pelo TIM Management Group. A edição de 2024 foi realizada no Gran Salon Bolivar do Hilton Cartagena Hotel, na Colômbia, com a participação de mais de 24 países e territórios​.

Leia Também: Mães de Miss EUA e Miss Teen denunciam "clima tóxico" em nome das filhas