Monte Fuji enfrenta longo período sem neve devido às altas temperaturas

O Monte Fuji está sem sua camada de neve habitual desde o início do ano. A cobertura de neve no topo da montanha japonesa geralmente se forma em outubro, mas as altas temperaturas do último verão atrasaram esse processo. Esse é o período mais longo registrado sem neve no Monte Fuji em 130 anos de observações.

Segundo Yutaka Katsuta, meteorologista do Escritório Meteorológico de Kofu, o recorde anterior de 26 de outubro, registrado em 1955 e 2016, foi ultrapassado em 29 de outubro deste ano. Ele destacou que as mudanças climáticas podem estar contribuindo para o atraso na formação da camada de neve.

Este verão no Japão foi o mais quente já registrado, igualando as temperaturas recordes de 2023. Além disso, o número de alpinistas que escalam o Monte Fuji diminuiu este ano, após o governo japonês ter imposto uma taxa de entrada e um limite diário para controlar o excesso de turistas na região.

Leia Também: Tempestades na Espanha: Vídeo mostra ponte sendo arrastada pela enchente