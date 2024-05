Mães de Miss EUA e Miss Teen denunciam "clima tóxico" em nome das filhas

Após a renúncia das coroas pelas Miss EUA e Miss Teen EUA, as mães das duas modelos decidiram se manifestar sobre a decisão das filhas.

As duas mulheres concederam uma entrevista ao programa Good Morning America, destacando que optaram por falar publicamente, uma vez que as filhas estão proibidas de se pronunciar.

"O emprego dos sonhos delas tornou-se um pesadelo", afirmaram as mães de Noelia Voigt e UmaSofia Srivastava, acrescentando que as filhas nunca enfrentaram problemas de saúde mental até participarem do famoso concurso de beleza.

De acordo com elas, as vencedoras se viram envolvidas em um ambiente de trabalho tóxico, do qual não podem falar devido a um contrato de confidencialidade decorrente de sua participação no concurso.

A mãe de Noelia, a agora ex-Miss EUA, revelou que "existe um ambiente de trabalho tóxico na organização do Miss EUA que, na melhor das hipóteses, é má gestão e, na pior, é bullying e assédio", acrescentando que, em muitos casos, as jovens são alvo de "assédio sexual".

Noelia Voigt foi a primeira a tornar pública sua decisão de renunciar à coroa para priorizar sua saúde mental. Em seguida, a mãe da Miss Teen EUA revelou que sua filha considerou importante apoiar a colega e, por esse motivo, também optou por renunciar à coroa dias depois.

A polêmica não se restringe apenas a isso, já que a participante que ficou em segundo lugar no concurso Miss Teen EUA, e que deveria substituir UmaSofia, decidiu não assumir o título.

A ABC News tentou contatar a organização do evento, que garantiu em resposta que "estamos comprometidos em promover um ambiente saudável, comunicativo e de apoio para todos os competidores, detentores de títulos estaduais, detentores de títulos nacionais e funcionários."





