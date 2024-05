Bolsonaro tem alta em hospital de Manaus após atendimento por erisipela

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve alta na manhã deste sábado (4), após passar algumas horas em atendimento hospitalar, em Manaus, devido a um quadro de erisipela na perna.

Ele seguiu para o encontro do PL Mulher na capital do Amazonas, com a participação de Michelle Bolsonaro, sua esposa e presidente do PL Mulher.

Na sexta-feira (3), ele já teria passado por atendimento médico em Brasília, devido a uma desidratação. Já em Manaus, ele participou de evento para lançamento da pré-candidatura de Alberto Neto para a prefeitura da capital do estado pelo PL.

Em fala à imprensa após a saída do hospital, Bolsonaro disse que não tinha dormido na noite anterior e que sua esposa e os médicos não queriam que ele viajasse.

Ele deu início ao tratamento da infecção com antibióticos e ainda na madrugada de domingo deve retornar a Brasília.

No final de 2022, após as eleições, o então presidente também teve a infecção na perna. À época, seu filho Carlos Bolsonaro (PL-RJ) usou um canal no aplicativo de mensagens Telegram para divulgar uma foto da perna do pai, que teria sido tirada poucos dias antes.

