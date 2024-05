Mulher morre após ser atingida por cilindro de metal desgovernado

Um cilindro de metal pesado soltou-se de um estaleiro de construção em Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos, acabando por atingir e matar uma mulher que caminhava num passeio próximo.

O acidente ocorreu na sexta-feira no bairro de Oakland, onde está a ser construído o novo centro de desempenho esportivo da Universidade de Pittsburgh, revelou a polícia, citada pela Associated Press.

O cilindro teria sido derrubado ou se soltou de uma peça de equipamento pesado e, depois, rolou várias centenas de metros ao longo de uma colina, passando por uma vedação e chegando ao passeio onde a mulher caminhava com colegas do Hospital Psiquiátrico Ocidental do Centro Médico da Universidade de Pittsburgh. Em seguida, o atravessou uma estrada antes de parar ao embater numa carrinha.

A mulher, que sofreu um traumatismo craniano, morreu no local pouco tempo depois.

O seu nome não foi divulgado e não foram registados outros feridos no acidente, que está a ser investigado.

