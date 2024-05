Madonna exibe fotos de ex-amores em telão de shows

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A expectativa para o encerramento da turnê "Celebration" nas areias de Copacabana, Rio de Janeiro, só cresce entre os fãs da Madonna. Durante os dois ensaios que a diva do pop realizou nos últimos dias, a exibição de rostos de famosos vítimas da Aids emocionou os fãs.

No entanto, a cantora mostra também fotos de ex-namorados e maridos em um dos atos do show, que é dividido em cinco partes.

Os atores Sean Penn e Warren Beatty, o artista Jean-Michel Basquiat, o modelo Jesus Luz, John F. Kennedy Jr, o rapper Tupac, o cineasta Guy Ritchie e o bailarino Carlos Léon aparecem rapidamente, entre exibições da vida e carreira de Madonna.

A cantora foi casada com Penn por quatro anos, de 1985 a 1989, e a relação foi conturbada, com boatos de violência doméstica. Em 2000, ela se casou em uma cerimônia luxuosa com o cineasta Ritchie, com quem teve seu segundo filho, Rocco. A separação ocorreu em 2008 e envolveu briga judicial por bens e dinheiro.

Com Léon, Madonna teve a primeira filha, Lourdes Maria. Ele é um ator e bailarino cubado. Os dois se conheceram em 1995 e ficaram juntos por dois anos.

