'Grey's Anatomy' perde mais um ator do elenco principal

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O elenco de "Grey's Anatomy" sofreu mais uma baixa para a 21ª temporada. Após o anúncio da saída de Jake Borelli, intérprete do médico Levi Schmitt, Midori Franci deixou a série médica.

Segundo informações do Deadline, a decisão de sair do projeto foi da própria atriz, que deseja buscar novas oportunidades após dois anos no elenco. Midori, que interpreta a interna Mika Yasuda, retorna no início da temporada apenas para encerrar o arco de sua personagem. Ela fazia parte de um grupo de cinco médicos aceitos no novo programa de ensino do Grey Sloan, lançado na 19ª temporada.

A saída de Midori Franci vai promover uma mudança na produção, já que a intenção da séria era dar mais ênfase aos cinco novos personagens apresentados na 19ª temporada: Simone (Alexis Floyd), "Blue" (Harry Shum Jr.), Jules (Adelaide Kane), Lucas Adams (Niko Terho) e Mika (Midori Francis). Residentes novatos, os personagens foram introduzidos para revitalizar a série e recriar a dinâmica dos cirurgiões inexperientes que marcou o sucesso das temporadas iniciais.

