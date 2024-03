Formigas na cozinha? Existe uma forma simples de resolver o problema

Encontrar formigas na cozinha estraga o dia a qualquer um. Felizmente existem formas de as manter longe de sua casa. Como? Por exemplo, os óleos essenciais com cheiros fortes ajudam a afastá-las, afirma Nicole Carpenter da Black Pest, citada no BestLife.

Quer testar? É simples. "Basta adicionar algumas gotas de um óleo essencial, como o de hortelã-pimenta ou de eucalipto, a uma garrafa com água". Misture tudo. Pulverize em todas as áreas onde encontrou as formigas, "concentrando-se em potenciais pontos de entrada, como fendas e buracos, especialmente ao nível do solo".

Para além dos mencionados anteriormente, a especialista recomenda óleo de citronela que mantém as formigas afastadas e, ao mesmo tempo, funciona como repelente de mosquitos, acrescenta.

