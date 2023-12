Saiba como previnir a invasão de baratas com seis dicas muito simples

Insetos como formigas e, especialmente, baratas não são bem-vindos em casa nenhuma. Por isso, é importante prevenir o seu aparecimento, com algumas dicas como estas, compartilhadas pela revista Better Homes and Gardens.

É que, segundo a revista, estes insetos podem espalhar germes, já que antes de rastejarem pelas bancadas e utensílios, comem lixo e restos de comida.

Além disso, sabe-se que as baratas causam alergias, acrescenta a revista, e até podem desencadear asma em algumas pessoas.

Existem alguns fatores que são muito convidativos para baratas, nomeadamente, migalhas nos balcões, pia e no chão. O mesmo se aplica a locais com temperaturas moderadas (nem muito quente nem muito frio), locais escuros para se esconderem e canos ou torneiras.

Como prevenir uma infestação de baratas: