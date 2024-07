Brasil registra receita recorde com turismo internacional no 1.º semestre

O consumo dos turistas estrangeiros no Brasil alcançou um recorde histórico. No primeiro semestre de 2024, US$ 3,7 bilhões (R$ 20,9 bilhões) foram injetados na economia do país por meio do turismo internacional. O resultado ultrapassa o primeiro semestre de 2014, ano da Copa do Mundo e até então o melhor período da história, quando os viajantes deixaram US$ 3,5 bilhões (R$ 20,2 bilhões) na economia brasileira. Os dados são do Banco Central.

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, comemora o resultado e reforça que ele é fruto de um trabalho conjunto de todo o trade do turismo em promover os destinos brasileiros no mercado internacional. “Nós batemos o recorde de receitas com o turismo internacional no ano passado. Agora em 2024 estamos obtendo excelentes resultados e esperamos bater novo recorde. O turismo internacional é uma potência econômica e está contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. Quando falamos dessa arrecadação histórica, falamos em geração de emprego e renda em todo o país, construindo uma economia que valoriza nossa cultura e gera sustentabilidade ambiental”, destaca.

O resultado dos seis primeiros meses de 2024 também é maior que o registrado no mesmo período do ano passado, quando os estrangeiros deixaram US$ 3,2 bilhões (R$ 18,2 bilhões) no Brasil. Um aumento de 15,6%. Em um recorte mensal, junho deste ano registrou o terceiro melhor resultado da história: foram US$ 500,3 milhões (R$ 2,8 bilhões) injetados na economia com o turismo internacional. Ficando atrás somente de 2023 (US$ 508 milhões) e 2014 (US$ 793 milhões).

Entrada de turistas estrangeiros

O recorde de entrada de divisas caminha ao lado do aumento de turistas estrangeiros desembarcando no Brasil. No primeiro semestre de 2024, 3.597.239 viajantes entraram no país, 9,7% a mais que o observado no mesmo período de 2023 e 1,9% acima do registrado em 2019, último ano antes da eclosão da pandemia de COVID. A expectativa é que esse ano termine com uma marca superior ao recorde de 2018 (6,6 milhões).

Impulsionado pelo Carnaval, o Rio de Janeiro teve o melhor resultado em uma década, recebendo 760,2 mil turistas internacionais nos primeiros seis meses deste ano. O crescimento foi de 19,89% em relação ao mesmo período de 2023 e já é o segundo maior da história, atrás apenas do ano da Copa do Mundo.

Segundo Freixo, o país está colhendo os frutos da reconstrução da imagem do Brasil no exterior. “Nosso trabalho é mostrar para o mundo a diversidade de destinos e experiências que temos em nosso país. Somos um país rico e, além de sol e praia, temos natureza, ecoturismo, afroturismo, gastronomia, cultura e muito mais. As pessoas estão vindo para cá para conhecer o que temos para oferecer e contando lá fora as experiências incríveis que viveram por aqui”, acrescenta o presidente da Embratur.

Voos internacionais

A via aérea segue sendo a principal porta de entrada para os viajantes vindos de outros países (2.234.033 desembarques em 2024). Aumentar os voos que conectam o Brasil ao mundo é uma das estratégias da Embratur para alcançar o mercado internacional.

Além das parcerias da Agência com as companhias aéreas, o Programa de Aceleração do Turismo Internacional (PATI), em parceria com os ministérios do Turismo (MTur) e de Portos e Aeroportos (MPor), vai contribuir com essa estratégia. Entre outubro de 2024 e março de 2025 serão 70 mil novos assentos em voos estrangeiros com destino ao Brasil, por meio do primeiro edital do programa. (Embratur)

