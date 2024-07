Terça-feira de fortes emoções em Paris; veja a agenda do dia dos jogos

A terça-feira promete fortes emoções nas Olimpíadas de Paris. Em uma das disputas mais esperadas dos Jogos, o Brasil, liderado por Rebeca Andrade, disputa a final por equipes da ginástica artística. No tatame, Guilherme Schimidt e Ketleyn Quadros serão os representantes brasileiros do dia. Confira a agenda do dia nas Olimpíadas.

Ginástica Artística Feminina

13h15: Final por equipes (Brasil: Rebeca Andrade, Lorrane Oliveira, Jade Barbosa, Julia Soares e Flávia Saraiva). Onde assistir: TV Globo, SporTV 2 e Olympics.com.

Judô

5h40: Primeira rodada até 81kg masculino - Guilherme Schimidt x Edi Sherifovski (NMK). Onde assistir: Globo, CazéTV, SporTV 3 e Olympics.com.

6h30: Primeira rodada até 63kg feminino - Ketleyn Quadros x Cristina Cabana Perez (ESP). Onde assistir: Globo, CazéTV, SporTV 3 e Olympics.com.

A partir das 11h: Finais do 81kg masculino e 63kg feminino.

Surfe

O surfe está previsto para terminar nesta terça-feira, mas tudo depende das ondas em Taiti. Se o calendário for mantido, Gabriel Medina é um dos favoritos para a medalha de ouro, devido ao seu histórico de bons resultados no local e ao desempenho nas primeiras rodadas. Ele enfrentará João Chianca, o Chumbinho, nas quartas de final.

14h: Oitavas de final feminino - Tainá Hinckel x Luana Silva e Tatiana Weston-Webb x Caitlin Simmers. Onde assistir: Globo, Cazé TV, SporTV e Olympics.com.

A confirmar: Quartas de final masculino com Gabriel Medina e João Chianca “Chumbinho”.

Handebol Feminino

14h: Fase de grupos - Brasil x França. Onde assistir: Globo, Cazé TV, SporTV 2 e Olympics.com.

Basquete Masculino

16h: Fase de grupos - Brasil x Alemanha. Onde assistir: Globo, Cazé TV, SporTV 4 e Olympics.com.

Outras Modalidades

Triatlo

3h: Masculino, com Miguel Hidalgo e Manoel Messias. Onde assistir: SporTV 2 e Olympics.com.

Remo

4h30: Quartas de final do skiff feminino individual, com Beatriz Tavares. Onde assistir: Globo e Olympics.com.

5h10: Quartas de final do skiff simples masculino, com Lucas Verthein. Onde assistir: Olympics.com.

Tênis de Mesa

5h: Segunda rodada simples masculino - Vitor Ishiy x Dimitrij Ovtcharov (ALE). Onde assistir: Olympics.com.

6h: Segunda rodada simples masculino - Hugo Calderano x Álvaro Robles (ESP). Onde assistir: Globo e Olympics.com.

Natação

6h: Eliminatórias dos 200m borboleta masculino, com Nicolas Albiero. Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV e Olympics.com.

6h17: Eliminatórias dos 100m livre masculino, com Marcelo Chierighini e Guilherme Caribé. Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV e Olympics.com.

6h51: Eliminatórias dos 1500m livre feminino, com Beatriz Dizotti. Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV e Olympics.com.

8h08: Eliminatórias do revezamento 4x200m livre masculino. Onde assistir: Globo e SporTV.

15h30: Semifinal dos 100m livre masculino. Onde assistir: SporTV e Olympics.com.

15h42: Semifinal dos 200m borboleta masculino. Onde assistir: SporTV e Olympics.com.

17h01: Final do revezamento 4x200m livre masculino. Onde assistir: SporTV e Olympics.com.

Hipismo Adestramento

6h: Grand Prix Individual, com João Victor Marcari Oliva. Onde assistir: Olympics.com.

Boxe

6h16: Oitavas de final do 51kg masculino, Michael Trindade x Alejandro Claro Fiz. Onde assistir: SporTV 4 e Olympics.com.

15h32: Oitavas de final do 80kg masculino, Wanderley Pereira x Cedrick Belony-Duliepre. Onde assistir: Globo, SporTV e Olympics.com.

16h46: Oitavas de final do 54kg feminino, Tatiana Chagas x Im Aeji. Onde assistir: Globo, SporTV e Olympics.com.

Vôlei de Praia

7h: Fase de grupos masculino - André/George x Díaz/Alayo. Onde assistir: Globo, SporTV 2, Cazé TV e Olympics.com.

11h: Fase de grupos feminino - Bárbara/Carol x Paulikiene/Raupelyte. Onde assistir: Globo, SporTV 2, Cazé TV e Olympics.com.

16h: Fase de grupos feminino - Duda/Ana Patrícia x Liliana/Paula. Onde assistir: Globo, SporTV 2 e Cazé TV.

Tiro com Arco

7h26: Primeira rodada individual feminino - Ana Luiza Caetano x Zana Pintaric (SLO). Onde assistir: SporTV.

8h18: Primeira rodada individual masculino - Marcus D'Almeida x Mykhailo Usach (UCR). Onde assistir: SporTV.

7h52: Segunda rodada individual masculino.

8h05: Segunda rodada individual feminino.

Tênis

8h30: Segunda rodada de duplas masculinas - Thiago Monteiro/Thiago Wild x Austin Krajicek/Rajeev Ram (EUA). Onde assistir: SporTV 3.

Vela

7h05: Regatas 49erFX, com Martine Grael/Kahena Kunze.

7h13: Regatas iQFoil masculino, com Mateus Isaac.

9h35: Regatas 49er, com Marco Grael/Gabriel Simões.

Badminton

9h50: Fase de grupos simples masculino - Ygor Coelho x Jeon Hyeok Jin. Onde assistir: SporTV 3 e Olympics.com.

Canoagem Slalom

10h: Primeira descida da canoa feminina, com Ana Sátila. Onde assistir: SporTV 4 e Olympics.com.

11h: Primeira descida do caiaque masculino, com Pepê Gonçalves. Onde assistir: SporTV 4 e Olympics.com.

12h10: Segunda descida da canoa feminina, com Ana Sátila. Onde assistir: SporTV + e Olympics.com.

13h10: Primeira descida do caiaque masculino, com Pepê Gonçalves. Onde assistir: SporTV + e Olympics.com.

Ciclismo BMX Freestyle Park

10h11: Classificatória masculina, com Gustavo Bala Loka.

Rugby Sevens

12h: Disputa do 9º lugar - Brasil x Fiji. Onde assistir: Olympics.com.

