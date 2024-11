Acesso a sites falsos aumenta na temporada de ofertas da Black Friday

JÚLIA GALVÃO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Consumidores devem ficar atentos para não acessar sites de lojas falsas durante a Black Friday e a Cyber Monday, que ficam mais frequentes nessa temporada de promoções. Os bandidos usam a Inteligência Artificial para roubar dados ou vender inexistentes, segundo a NordVPN, que fornece ferramentas de segurança e redes virtuais privadas.

As tentativas de acesso a sites fakes aumentaram 35% no mundo todo em outubro, na comparação com setembro. Uma das ferramentas da empresa bloqueou cerca de 13,4 milhões de tentativas de acesso a lojas falsas no último mês, ante 9,9 milhões em setembro. Segundo a empresa, o número deve crescer ainda mais nessa temporada de promoções.

"Os cibercriminosos estão usando ferramentas de IA [Inteligência Artificial] para criar lojas falsas rapidamente e de maneira mais eficiente. Estes sites fraudulentos não apenas coletam dados pessoais e de pagamento dos consumidores, mas, em alguns casos, resultam em perdas financeiras diretas, onde o cliente paga por produtos que nunca recebe", afirma Adrianus Warmenhoven, especialista em cibersegurança da NordVPN.

COMO FUNCIONAM OS GOLPES?

É comum que as lojas falsas utilizem sites com aparência profissional. Algumas falsificam a identidade visual de grandes marcas e aplicam truques como URLs ligeiramente alteradas- como "Arnason" em vez de "Amazon", por exemplo.

Segundo a NordVPN, hackers também conseguem encontrar kits prontos para criar sites fraudulentos a partir de US$ 50 e serviços de malware por assinatura, usados para roubar dados, podem ser encontrados a partir de US$ 150 mensais.

Outros tipos de fraude, como os cookie grabbers -que permitem o roubo de cookies ativos dos usuários, facilitando invasões de contas sem a necessidade de senhas- chegam a custar US$ 400 ou mais.

"Mais de 54 bilhões de cookies foram encontrados à venda na dark web [parte da internet onde há prática de crimes]. Você pode não perceber que, se um hacker obtiver seus cookies ativos, ele realmente não precisará de login, senhas ou mesmo autenticação multifator para fazer login e assumir o controle de suas contas", diz Warmenhoven.

O especialista afirma ainda que as informações pessoais que mais costumam ser roubadas de cookies incluem nomes, endereços de email, senhas e endereços.

COMO SE PROTEGER?

O especialista da NordVPN diz que o consumidor deve desconfiar sempre que a oferta parecer ser "boa demais para ser verdade".

"Além disso, detalhes como erros gramaticais, imagens de baixa qualidade e links quebrados geralmente indicam site fraudulento", diz.

SITES QUE DEVEM SER EVITADOS

O Procon-SP tem um ranking de sites que devem ser evitados por consumidores por não responderem às queixas de clientes mesmo depois de terem sido notificados pelo órgão de defesa.

A empresa entra na lista após várias tentativas de contato e pode ser acessada no link: https://sistemas.procon.sp.gov.br/evitesite/list/evitesites.php.

O documento tem uma série de lojas que não estão em atividade e outras que seguem em funcionamento.

LISTA DE SITES A SEREM EVITADOS DURANTE A BLACK FRIDAY QUE AINDA ESTÃO NO AR

Site - Empresa/Responsável - CNPJ/CPF - Inclusão

123multiofertas.net - WE HUB NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA - 47876836000118 - 13/06/2023

bmjbaby.com.br - BMJ COM E SERV DE ARTIGOS INFANTIS LTDA - 34657443000171 - 27/06/2023

Descontosbrasileiro.com - LIND PROMOÇÃO DE VENDAS LTDA - 41740062000117 - 25/03/2022

Gelniche.com.br - PERFUMARIA E COSMÉTICOS KA LTDA - 20808977000147 - 25/03/2022

gomic.com.br - GOMIC BEAUTY LTDA - 40701445000113 - 05/09/2024

Lbashop.com.br - ISABELA MARCONDES KHZOUZ EIRELI - 24117433000190 - 25/03/2022

luadishop.com.br - LUADI COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA - 23796817000113 - 03/03/2020

offthewall.com.br - OFF THE WALL - 14/10/2019

Outletdasfraldas.com.br - BRENDO GONÇALVES DA SILVA - 30177993000132 - 25/03/2022

pneusdrive.com.br - NADIA DE CASSIA RAMALHO - 28383845000122 - 29/08/2019

tiggoshop.com.br - F.BRAZ MENDES NEGOCIOS DIGITAIS - 42929632000184 - 20/06/2023

PRINCIPAIS DICAS PARA EVITAR GOLPES EM COMPRAS ONLINE

1. Verifique as informações de contato - Sites legítimos apresentam endereço físico, telefone e e-mail geralmente visíveis no cabeçalho, rodapé ou na seção "Sobre".

2. Leia políticas de privacidade e termos de uso - Sites legítimos contam com políticas claras para devoluções e reembolsos.

3. Evite métodos de pagamento incomuns - Sites que insistem em transferências bancárias, cartões-presente ou criptomoedas devem ser vistos com cautela.

4. Pesquise a reputação do vendedor - Busque o nome da loja em combinação com termos como "avaliações" ou "fraude" e evite sites com avaliações negativas.