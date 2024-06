Globo prepara documentário sobre caso de estupro que levou à prisão de Robinho

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo começou a produzir um documentário sobre o caso de estupro que levou à prisão o ex-jogador Robson de Souza, o Robinho, ídolo do Santos que jogou a Copa do Mundo pela seleção brasileira em 2006 e em 2010.

O lançamento será feito no Globoplay, serviço de streaming da emissora. Ainda não há uma data especifica, mas jornalistas, inclusive alguns que cobriram de perto o caso para outros veículos, já foram contratados para o projeto.

A produção do documentário sobre Robinho é do núcleo de documentários da área de esporte da Globo, que já produziu "Doutor Castor" (2021) e "Senna por Ayrton" (2024). A Globo promete trazer novos fatos sobre o caso.

Robinho está preso desde março deste ano, cumprindo pena no Brasil por um estupro que aconteceu na Itália, em 2013, quando era jogador do Milan. Junto com cinco amigos, o ex-atacante cometeu o crime contra uma jovem albanesa de 22 anos.

Em 2017, ele foi julgado à revelia a nove anos de prisão, mas não cumpriu pena, porque o Brasil não deporta seus cidadãos para cumprem pena em outro país. Em 2022, a Itália pediu para que Robinho cumprisse então a pena no Brasil.

Foi o que aconteceu. No último dia 20 de março, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, por 9 a 2, que Robinho deveria cumprir em território nacional a pena de nove anos de prisão pelo crime de estupro ao qual foi condenado no país europeua.

Apesar de o jogador ter recorrido ao Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de um recurso extraordinário e impetrado um habeas corpus também no STF , o pedido foi negado pelo ministro Luiz Fux.

Robinho foi preso no dia 21 de março em sua residência, em Santos, e levado para a sede da Polícia Federal. Após passar por uma audiência de custódia, Robinho foi encaminhado para a Penitenciária Doutor José Augusto César Salgado, em Tremembé, no interior de São Paulo, onde passou a cumprir a pena.

Vale lembrar que em 2020, em um áudio vazado, Robinho atacou a Globo por fazer reportagens sobre o assunto em seus programas esportivos. "Bolsonaro tá certo, a Globo é um lixo", disse ele.