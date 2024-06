Sonnen diz ser grato a Anderson Silva

FLAVIO LATIF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Chael Sonnen confirmou o clima de paz com Anderson Silva antes da luta entre eles no Spaten Fight Night, no próximo sábado (15), e afirmou que graças às derrotas contra o brasileiro conseguiu alcançar um "lugar especial" no mundo da luta.

"Tente entender isso da minha perspectiva. Anderson venceu as duas lutas, então ele ficou com o cinturão, com as boas memórias, reconhecimento. Eu perdi e foi difícil pra mim, mas ainda sim foi uma das minhas maiores conquistas no esporte, mesmo perdendo para ele. Eu disputei diversos títulos nacionais e internacionais, mas ninguém reconhece as minhas conquistas, eu não tenho nenhum crédito por isso. Eu ganhei crédito por perder para o Anderson Silva", diz Sonnen, em entrevista ao UOL.

"Eu tenho um bom relacionamento com o Dana White [presidente do UFC]. Se eu ligar agora, ele vai me atender. Antes de lutar contra o Anderson Silva, ele pensava que meu nome era 'Kale Sonnen', quando ele anuncia a luta, ele anuncia o próximo adversário do Anderson como 'Kale Sonnen'. Ele nem sabia o meu nome. Se não fosse o Anderson, eu seria só mais um cara. Por causa dele eu tenho um lugar especial no esporte", acrescentou.

Anderson Silva e Chael Sonnen se enfrentam neste sábado (15), no boxe, em evento apenas para convidados no Komplexo Tempo, na Mooca, em São Paulo (SP). A luta marca a despedida do astro brasileiro em casa.

Os atletas resolveram suas diferenças no octógono em duas oportunidades -ambas terminaram com vitória do brasileiro-, quase 15 anos depois, eles se enfrentarão pela terceira vez.

No boxe, entre os confrontos recentes de Spider estão as vitórias sobre Julio César Chávez Jr., Tito Ortiz e a derrota para Jake Paul. Ele também enfrentou Bruno Machado, que terminou sem resultado pelo caráter de exibição.

Família reunida no ringue. O duelo contará com a participação do filho do lutador brasileiro: Kalyl Silva. Ele enfrentará Paulo Roberto.

*

COMO SERÁ A LUTA

Modalidade: Boxe;

Número de rounds: 5;

Duração: 2 minutos (1 minuto de descanso entre cada round);

Peso: Combinado 98 kg;

Luva: 14 Oz.O CARD DO EVENTO

Bia Mesquita x Jojo Ramos (MMA)

Kalyl Silva x Paulo Roberto (boxe)

Hebert Conceição x Esquiva Falcão (boxe)

Anderson Silva x Chael Sonnen (boxe)