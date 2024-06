Dudu comemora retorno ao Allianz Parque

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Dudu não entrou em campo, mas se emocionou ao ser relacionado para um jogo do Palmeiras pela primeira vez desde agosto de 2023. O camisa 7 ficou no banco de reservas e teve seu nome gritado pela torcida na vitória sobre o Vasco.

"A noite de ontem no Allianz foi mais um momento muito especial pra mim, pois voltei a sentir a adrenalina de um jogo e toda a vibração da torcida", afirma Dudu, em postagem no Instagram.

"Quando o estádio gritou meu nome, fiquei arrepiado, muito feliz e até um pouco emocionado por causa de todo amor e carinho que vocês, torcedores, têm por mim. Farei de tudo para continuar retribuindo esse lindo apoio dentro de campo, como sempre fiz durante todos esses anos aqui no clube. De coração, obrigado por terem me proporcionado mais uma noite especial."

O QUE ACONTECEU

Dudu afirmou ainda que "em breve estarei em campo novamente". O jogador passou aproximadamente nove meses se recuperando de uma cirurgia no joelho.

Segundo o técnico Abel Ferreira, o atacante ainda não se sente 100% confortável. O treinador detalhou, após a vitória pelo Brasileirão, que tem tido frequentes conversas com o camisa sete.

"A verdade é que ele ainda não se sente 100% confortável. Fez um jogo-treino muito bom, já tinha feito outro anterior, alinhei algumas coisas com ele. nesta sexta-feira (14) conversamos e gostei do que ele disse: 'Professor, estou disponível, se calhar não estou confortável para jogar, mas queria ir com a equipe e estar com a equipe'. Disse a ele que é um dos nossos capitães, líderes e que queria que ele estivesse com o grupo", disse o treinador alviverde, em entrevista coletiva.