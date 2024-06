Grêmio volta ao RS sob protesto com arremesso de objeto e balas de borracha

MARINHO SALDANHA

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A chegada da delegação do Grêmio a Caxias do Sul para o jogo que marca o retorno ao Rio Grande do Sul após mais de dois meses disputando partidas fora do Estado foi tensa.

O protesto dos torcedores começou de forma pacífica com faixas e cânticos que cobravam empenho de jogadores e dirigentes em razão da fase ruim do Tricolor. O time não vence há oito partidas e está em penúltimo no Brasileirão.

Até o momento em que o ônibus carregando a delegação chegou ao local onde estavam os torcedores. Foi quando o grupo partiu pra cima do veículo, batendo na lateral dele e arremessando objetos contra as janelas.

Neste momento, a polícia presente ainda não precisou entrar em ação, apenas acompanhando o ocorrido.

Mas em seguida, quando o veículo entrou no pátio do hotel que serve de concentração na cidade da serra gaúcha, um novo grupo de manifestantes agiu de forma violenta. Os policiais, então, utilizaram balas de borracha para dispersar os manifestantes.

Alguns torcedores conseguiram entrar no hotel, porém não foram violentos com membros da delegação. Apenas alguns gritos de ordem tomaram conta do ambiente até que eles fossem retirados.

O comportamento da torcida contrasta com o pedido de Renato Gaúcho, que apelou por 'carinho' para que os time retome o melhor futebol.

O Grêmio encara o Fluminense, neste domingo (30), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão, no estádio Centenário. Será o primeiro jogo do Tricolor no RS depois da tragédia climática que atingiu o Estado.