A Palestina, atravessando um de seus momentos mais dramáticos, estará representada nos Jogos Olímpicos por seis atletas, incluindo uma mulher, conforme anunciado hoje pelo comitê olímpico do país.

Os competidores palestinos participarão nas modalidades de natação, judô, boxe, tiro e taekwondo, havendo ainda a possibilidade de um atleta no atletismo.

O lutador Omar Ismail conquistou sua vaga diretamente para os Jogos Olímpicos, enquanto o Comitê Olímpico Internacional (COI) aguarda até 8 de julho, data limite para confirmações finais.

De acordo com Nader Jayousi, diretor técnico do comitê olímpico palestino, os demais atletas obtiveram vagas pela cota universal do COI, destinada principalmente a países com programas esportivos limitados e recursos escassos.

Os representantes palestinos incluem Jorge Antonio Salhe no tiro, Yazan al Bawwab na natação (que competiu em Tóquio 2020), Valerie Tarazi, Fares Badawi no judô, e Wasim Abusal no boxe.

Na edição de Tóquio 2020, a Palestina foi representada por cinco atletas em modalidades como atletismo, natação, levantamento de peso e judô.

Desde o início dos conflitos com o Hamas, as autoridades palestinas relatam que aproximadamente 300 pessoas ligadas ao esporte, incluindo atletas, árbitros e treinadores, perderam suas vidas. Entre as vítimas estava Majed Abu Maraheel, corredor que competiu nos Jogos de Atlanta 1996 e faleceu de insuficiência renal por falta de tratamento adequado em Gaza.

A infraestrutura esportiva em Gaza foi amplamente destruída durante os conflitos, com apenas alguns atletas conseguindo sair para continuar seus treinamentos, enquanto a situação na Cisjordânia é menos dramática.

Até hoje, apenas 26 atletas representaram a Palestina nos Jogos Olímpicos, um evento que ocorre num contexto de intensificação do conflito entre Israel e Palestina, resultando em uma devastadora crise humanitária e inúmeras vítimas civis.



