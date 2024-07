Apenas metade dos pênaltis contra Dibu entraram

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dibu Martínez brilhou na classificação da Argentina para as semifinais da Copa América e aumentou seu bom desempenho com a camisa dos hermanos em pênaltis. Apenas 12 das 24 cobranças contra o goleiro argentino terminaram em gols.

Dibu defendeu nove cobranças, sendo oito delas em disputas por pênaltis. Ele pegou duas penalidades contra o Equador, pelas quartas de final.

Além disso, outros dois pênaltis acertaram a trave e um foi para fora. Tchouaméni, da seleção francesa, mandou à direita do gol na disputa pela final da Copa do Mundo de 2022.

Mbappé foi o único a enfrentar Dibu mais de uma vez nas penalidades, e tem 100% de aproveitamento. O atacante francês marcou três vezes na final do Mundial, sendo duas no tempo regulamentar e uma na disputa de pênaltis.

OS PÊNALTIS DEFENDIDOS POR DIBU MARTÍNEZ

- Arturo Vidal - Argentina 1 x 1 Chila - Copa América de 2021 (tempo regulamentar)

- Davinson Sánchez - Argentina 1 x 1 Colômbia - Copa América 2021 (disputa por pênaltis)

- Yerri Mina - Argentina 1 x 1 Colômbia - Copa América 2021 (disputa por pênaltis)

- Edwin Cardona - Argentina 1 x 1 Colômbia - Copa América 2021 (disputa por pênaltis)

- Virgil Van Dijk - Argentina 2 x 2 Holanda - Copa do Mundo 2022 (disputa por pênaltis)

- Steven Berghuis - Argentina 2 x 2 Holanda - Copa do Mundo 2022 (disputa por pênaltis)

- Kingsley Coman - Argentina 3 x 3 França - Copa do Mundo 2022 (disputa por pênaltis)

- Ángel Mena - Argentina 1 x 1 Equador - Copa América 2024 (disputa por pênaltis)

- Alan Minda - Argentina 1 x 1 Equador - Copa América 2024 (disputa por pênaltis)