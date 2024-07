Canadá leva gol antológico, mas vê 'brasileiros' errarem pênaltis e avança

RENAN LISKAI

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A noite desta sexta-feira (5) foi de emoção nas quartas de final da Copa América. O Canadá venceu Venezuela por 4 a 3, nos pênaltis, e garantiu vaga na semifinal. As seleções ficaram no 1 a 1 durante o tempo normal no AT&T Stadium.

O jogo teve jogadores 'brasileiros' como vilões. Savarino (Botafogo) e Wilker Ángel (Criciúma), desperdiçaram seus pênaltis para a Venezuela - Herrera também perdeu.

Com a bola rolando, Shaffelburg colocou o Canadá na frente no primeiro tempo. Rondón, com um golaço logo depois do meio de campo, deixou tudo igual para a Venezuela na etapa final de um jogo repleto de finalizações (31 no total).

O Canadá vai encarar a Argentina na semifinal da Copa América. O confronto entre as seleções será disputado na próxima terça-feira (9), às 21h (de Brasília), no MetLife Stadium.