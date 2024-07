Sheilla deixa seleção antes do previsto após polêmica

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS0 - A auxiliar técnica Sheilla Castro deixou a seleção feminina de vôlei antes do previsto. Ela deveria se apresentar em Saquarema nesta segunda-feira (8) para uma última semana de atividades no CT da CBV, mas se desligou antecipadamente após um tuíte que gerou constrangimento no grupo.

Sheilla teve um relacionamento próximo com Gabi, nunca assumido como amoroso, mas as duas se distanciaram nos últimos meses e chegaram a se bloquear no Instagram após entrarem juntas, de mãos dadas, em um ato contra a LGBTfobia na etapa do Maracanãzinho da Liga das Nações.

No fim de semana, Sheilla respondeu com "wait and see" (espere e veja) uma troca de mensagens entre um perfil aparentemente falso no Twitter, de um tal "Piero Giuseppe", e um perfil de fã de Gabi.

"Piero" primeiro acusou Gabi de não estar comprometida com a seleção porque ela iria a um show da cantora Ana Carolina e havia passado a noite bebendo. O perfil do fã respondeu, e "Piero" citou que, um mês atrás, já havia avisado sobre Gabi ir à Grécia após a VNL. O fã questionou 'e daí?" e a resposta veio pelo perfil oficial de Sheilla: "Wait and see... again".

Como a conversa era entre esses dois perfis falsos, a interação de Sheilla foi lida, por torcedores, como sendo a ex-jogadora a responsável pelo perfil fake que ataca Gabi com informações de quem tem acesso privilegiado a ela. Nas horas seguintes, Pri Daroit e Carol (Carolana), da seleção, deixaram de seguir Sheilla, e Daroit postou uma foto no show de Ana Carolina marcando Gabi, que é a capitã do time.

Com o clima pesado, a comissão técnica, da qual Sheilla segue fazendo parte, decidiu que era melhor a ex-jogadora não se apresentar para esta semana de treinamentos em Saquarema, conforme noticiou primeiro a Itatiaia. Mas já não estava no planejamento que ela viajasse à França, tanto que não foi credenciada para acessar centros de treinamento. Ela muito menos iria às Olimpíadas como credenciada.

Sheilla é uma "auxiliar" da comissão técnica e ajuda em treinos, mas não faz parte da equipe mais próxima a Zé Roberto, que tem Paulo Coco e Wagão como assistentes técnicos. É um cargo semelhante ao de Serginho Escadinha na masculina, e o ex-líbero também não vai à França. Ele, porém, está em Saquarema esta semana.

Procurada, a CBV disse que "Sheilla não participará presencialmente desta fase dos treinamentos em Saquarema, mas continua fazendo parte da comissão técnica da seleção feminina". E completou: "Desde o início, seu trabalho tem fases presenciais e ações remotas." A assessoria de Sheilla enviou o mesmo texto.