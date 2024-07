Dia do Rei Pelé e mais: A incrível história do maior jogador de futebol da história!

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, é o maior artilheiro do planeta, ganhou três Copas do Mundo e foi eleito pela FIFA como o maior jogador de futebol de todos os tempos. Com um talento quase sobrenatural reconhecido mundialmente, o Atleta do Século ganhou uma bela e justa homenagem no Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou, no dia 2 de julho de 2024, a lei que cria o Dia do Rei Pelé, a ser celebrado em 19 de novembro, mesma data em que o Rei marcou o milésimo gol.

Na galeria, aproveitamos para relembrar feitos impressionantes do maior jogador e ídolo brasileiro. Confira os muitos recordes, títulos e conquistas do Rei do futebol!