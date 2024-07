Brasil vai à Paris com 277 atletas; delegação é menor que a de Tóquio-2020

MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - O Brasil terá uma delegação majoritariamente feminina nos Jogos Olímpicos de Paris. É a primeira vez na história em que isso acontece. São 153 atletas mulheres entre 277 convocados para as Olimpíadas (55% -em Tóquio-2020, foram 47%).

Em números absolutos, no entanto, a delegação deste ano é menor do que a de Tóquio-2020 (301) e que a do Rio de Janeiro-2016.

Para o COB (Comitê Olímpico Brasileiro), também é possível que nesta edição dos Jogos as mulheres conquistem mais medalhas do que os homens, repetindo o que aconteceu nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023. Rebeca Andrade, Beatriz Ferreira, Rayssa Leal e Ana Marcela Cunha são as apostas para alavancar esse número.

Paris-2024 é a primeira Olimpíada a ter igualdade de gênero em relação aos atletas participantes: foram 10.500 vagas preenchidas por 5.250 mulheres e 5.250 homens.

Dono de um ouro e dois bronzes, o cavaleiro Rodrigo Pessoa vai para sua oitava participação em Olimpíadas, superando Robert Scheidt (vela) e Formiga (futebol), com sete.

Se considerarmos os Jogos de verão (como este, de Paris) e os de inverno (que envolvem esportes na neve), ele igualará a brasileira Jaqueline Mourão, que tem três participações em edições de verão e cinco de inverno.

O Brasil competirá em 39 modalidades:

1 - águas abertas

2 - atletismo

3 - badminton

4 - basquete (masculino)

5 - boxe

6 - canoagem slalom

7 - canoagem velocidade

8 - ciclismo BMX racing

9 - ciclismo BMX freestyle

10 - ciclismo estrada

11 - ciclismo mountain bike

12 - esgrima

13 - futebol (feminino)

14 - ginástica artística

15 - ginástica rítmica

16 - ginástica trampolim

17 - handebol (feminino)

18 - hipismo adestramento

19 - hipismo CCE

20 - hipismo saltos

21 - judô

22 - levantamento de pesos

23 - natação

24 - pentatlo moderno

25 - remo

26 - rúgbi (feminino)

27 - saltos ornamentais

28 - skate

29 - surfe

30 - taekwondo

31 - tênis

32 - tênis de mesa

33 - tiro com arco

34 - tiro esportivo

35 - triatlo

36 - vela

37 - vôlei

38 - vôlei de praia

39 - wrestling