Torcedores tentam 'invadir' final da Copa América pelo duto de ventilação

Enquanto Argentina e Colômbia se preparavam para disputar a final da Copa América, na madrugada desta segunda-feira, uma cena inusitada marcou os arredores do estádio Hard Rock Stadium, na Flórida. Torcedores ansiosos tentaram adentrar o local de maneira pouco convencional, escalando o sistema de ventilação do estádio.

Um vídeo que se tornou viral nas redes sociais, especialmente no X, mostra várias pessoas escalando as estruturas do estádio, o que levou as autoridades a agirem rapidamente para conter a situação. Como resultado dessa tentativa, várias detenções foram realizadas.

Veja abaixo o vídeo que registra o incidente.

Leia Também: Argentina supera final caótica e lesão de Messi para conquistar a Copa América