Palmeiras renova com mais uma joia de 16 anos e estipula multa de R$ 600 mi

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Antônio Marcos (16), atacante do sub-17 do Palmeiras, é mais uma joia que renovou seu contrato profissional com o Alviverde com multa rescisória em 100 milhões de euros (mais de R$ 600 milhões na cotação atual).

QUEM É ANTÔNIO MARCOS

Antônio nasceu em Poção de Pedras (MA) e chegou ao Palmeiras em 2024 após destaque no Retrô, de Pernambuco -clube que o Alviverde tem uma parceria para troca de metodologias de trabalho nas categorias de base.

Ele é um dos destaques do time sub-17 no ano e já foi relacionado no time sub-20. O atacante usa o pé direito, tem 1,77m e tem 9 gols em 10 jogos pelo time sub-17 em 2024 -no time sub-20 são três jogos e um gol.

Seu novo vínculo com o Palmeiras é válido até junho de 2027.

PALMEIRAS JÁ HAVIA ASSINADO COM OUTRA JOIA DO SUB-17

No último fim semana, o lateral esquerdo Marcus Vinnicius (16), do time sub-17 do Palmeiras, assinou seu primeiro contrato profissional com o Alviverde até 30 de junho de 2026 com uma multa rescisória milionária: 100 milhões de euros (cerca de R$ 607 milhões na cotação atual).

O jovem tem 16 anos, usa o pé esquerdo e tem 1,73m. Ele é avaliado como um lateral com características mais ofensivas do que defensivas, e pode jogar no ataque. Na base, foi parceiro de Estêvão.

Natural de Goiânia (GO), Marcus começou a carreira no Goiás e chegou ao Palmeiras em 2022 após ter problemas para assinar seu primeiro contrato de formação. O Goiás não quis assinar por contenção de gastos -se o Esmeraldino assinasse com o atleta, teria que pagar uma bolsa auxílio de 150 a 200 reais.