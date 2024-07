Morre a corredora Luisa Giampaoli aos 29 anos

Luisa Giampaoli morreu aos 29 anos de idade nesta sexta (26). O marido dela, Eduardo Schmit, deu a notícia via Instagram aos prantos. A corredora estava internada no Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP), em Pelotas (RS). Ela deu entrada na unidade de saúde no começo de junho, pois enfrentava fortes dores de cabeça e perda de memória.

"Pessoal, quero dizer que a minha mulher acabou de falecer. Dói demais. Muito! Eu não aguento", lamentou ele.



Durante o vídeo, Schmit voltou a falar sobre a negligência médica, já que quando a atleta procurou assistência médica, foi enviada de volta para casa, mesmo com fortes dores na cabeça. Ele acusou os médicos de ignorarem os sintomas.

"Quero justiça. O Brasil todo sabe que negligenciaram com ela, não fizeram o que tinha que ser feito. Cansei de falar. É um absurdo. Os médicos falaram que ela não tinha nada. Ela era uma menina linda. Isso não pode ficar impune. É uma vergonha a saúde de Pelotas", pediu.