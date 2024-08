Susto nos Jogos Olímpicos: Nadadora desmaia após prova e é levada de maca

A nadadora eslovaca de apenas 21 anos, Tamara Potocká, desmaiou na manhã desta sexta-feira após completar a prova dos 200 metros medley nos Jogos Olímpicos, que estão acontecendo em Paris.

A jovem atleta terminou em sétimo lugar na terceira série da primeira eliminatória, realizada na París La Défense Arena, em Nanterre. Logo após a prova, ela colapsou, o que fez com que as equipes médicas agissem rapidamente, colocando-lhe uma máscara de oxigênio e a retirando do local em uma maca.

Segundo as primeiras informações divulgadas pela agência de notícias Reuters, Tamara Potocká recuperou a consciência e foi estabilizada, estando fora de perigo.

A eslovaca registrou um tempo de 2:14.20 minutos, o que não foi suficiente para se classificar para as semifinais da prova olímpica.

