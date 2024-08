Corinthians fica longe de Michael e tenta alternativas para ter equatoriano

LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians pensa em alternativas para trazer o atacante equatoriano Gonzalo Plata, do Al-Sadd.

Longe de Michael, do Al-Hilal, o Corinthians negocia por Gonzalo Plata, mas ainda não teve avanço significativo com o Al-Sadd. As conversas continuam.

O Timão entende que Michael pede muito alto para voltar ao Brasil e vê Plata mais perto, principalmente pela pedida salarial dentro do atual patamar financeiro.

O Corinthians ofereceu 8 milhões de dólares (R$ 45 mi) parcelados, proposta que não animou o clube do Qatar. Entre Timão e Plata, está tudo certo.

O Al-Sadd pagou 12 milhões de dólares (R$ 68 mi) para tirar Plata do Valladolid (ESP) há um ano e quer recuperar o investimento.

A ideia do Corinthians é convencer o clube com um bônus por metas alcançadas e manutenção de parte dos direitos econômicos pensando numa revenda no futuro.

Apesar da diferença de valores, o Corinthians tem dois trunfos: o Al-Sadd quer vender e Plata quer o Corinthians.

Novo técnico do Al-Sadd, Félix Sánchez Bas afastou Plata por indisciplina na seleção do Equador e não quer a permanência do atacante de 22 anos.

Gonzalo também deseja sair e se animou com interesse do Alvinegro. Recentemente, ele até postou foto de um livro português para cativar a torcida do Corinthians.

O UOL entrou em contato com Plata, que evitou dar detalhes, mas admitiu a ansiedade por uma resolução positiva com o clube do Parque São Jorge.

Atacante canhoto, ele tem características que o Corinthians busca no mercado e é bem avaliado pelos analistas desde o início do ano. O técnico Ramón Díaz aprovou a negociação.