Palmeiras despenca sem Estêvão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras faz mistério sobre a presença de Estêvão na jogo decisivo contra o Flamengo, nesta quarta-feira (7), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogos do time alviverde sem a joia mostraram que ele é uma peça-chave para a equipe conseguir reverter o 2 a 0.

PALMEIRAS DESPENCOU NO SETOR OFENSIVO

Estêvão sofreu entorses no tornozelo esquerdo nas partidas contra o Botafogo e o Vitória, e é a grande dúvida para o jogo contra o Flamengo. O Palmeiras não divulgou imagens e não deu informações sobre a situação do atleta.

Palmeiras ficou sem Estêvão em quatro jogos e balançou a rede só em dois. A equipe venceu o Cruzeiro por 2 a 0 no jogo seguinte à lesão da joia contra o Botafogo, mas só voltou a marcar no empate por 1 a 1 contra o Inter.

Número de finalizações por jogo teve queda. Segundo o Footstats, o Palmeiras tem média de 17,19 finalizações por jogo no Brasileirão e é o líder do ranking. No entanto, finalizou apenas duas vezes (nenhuma no gol) em todo jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil, e, nos primeiros 45 minutos contra o Inter, também só finalizou duas vezes (também sem acertar o gol). Na derrota para o Fluminense foram apenas sete.

Palmeiras tem o 5º melhor ataque do Brasileiro e Estêvão participou de quase um terço dos gols. O Alviverde marcou 28 gols até o momento na competição, e Estêvão marcou cinco e deu quatro assistências, o que significa que ele participou de 32,14% dos gols da equipe.

Ausência de Estêvão coincidiu com o pior momento do Palmeiras na temporada. A equipe comandada por Abel Ferreira tem uma vitória, quatro derrotas e um empate nos últimos seis jogos (Estêvão jogou contra Botafogo e Vitória, mas foi substituído no 2º tempo em ambas partidas por lesão).

ABEL SENTE FALTA DE "PERFORMANCE EXTRAORDINÁRIA" DE ESTÊVÃO

Após o jogo contra o Inter, Abel lamentou que o Palmeiras esteja enfrentando problema com lesões em um momento tão decisivo da temporada. O técnico citou a situação de Estêvão e rasgou elogios ao jovem.

Tivemos uma quantidade de lesões nesse período que não tivemos em anos anteriores. Tem o Estêvão, que vinha em uma performance extraordinária, se recuperou e voltou a se lesionar

Além dos números, Estêvão consegue gerar um volume ofensivo muito grande ao time. Como Abel gosta de dizer, ele é um jogador que "cria gols", tem o drible, dá assistência, marca gols e faz a equipe ganhar escanteios. Não à toa o Palmeiras tem sentido a falta do jovem de 17 anos.