Moda olímpica: Os atletas mais estilosos em Paris 2024! Esquecemos alguém? - Embora a Cerimônia de Abertura tenha sido um momento para cada país mostrar suas roupas, os eventos esportivos reais ofereceram uma série de looks de destaque. Um dos esportes mais populares para assistir nas Olimpíadas é a ginástica, com seus collants deslumbrantes e maquiagem ousada. E, claro, os skatistas também ostentaram alguns dos looks mais impactantes nos Jogos deste ano. Mas alguns esportes inesperados também se destacaram. Quer ver do que estamos falando? Então clique para ver os melhores momentos de moda e beleza das Olimpíadas de Paris até agora.

