Espanha: Pai de Yamal diz ter se visto 'entre vida e morte'

GAROPABA, SC (UOL/FOLHAPRESS) - Mounir Nasraoui, pai de Lamine Yamal, jogador do Barcelona e da seleção espanhola, concedeu nesta quinta-feira (15) a sua primeira entrevista após ser esfaqueado em um estacionamento no município de Mataró, que faz parte da província de Barcelona, na Espanha. Segundo o jornal Marca, ele receberá alta do hospital ainda nesta sexta (16).

"Me vi entre a vida e a morte. Claro que tive medo, assim como qualquer outro ser humano teria naquela situação", disse em entrevista ao programa "El Chiringuito".

O QUE MAIS ELE DISSE

Preciso ser mais calmo. "Graças a Deus estou muito melhor, acabei de ser transferido para uma enfermaria. Tenho de ser mais calmo para o bem de todos, meu e da minha família. Não tenho outra escolha".

Justiça. "Temos de pensar que a justiça vai fazer o seu trabalho. Isso é o mais importante. Tudo tem uma solução".

Alta do hospital. "Espero sair daqui o mais rapidamente possível. Muito obrigado a todos pela preocupação".

O QUE ACONTECEU

Mounir Nasraoui é conhecido na comunidade por seu "temperamento forte", de acordo com o jornal La Vanguardia.

Moradores flagraram uma confusão entre Mounir Nasraoui com vizinhos horas antes de ele ter sido esfaqueado. Vídeos mostram Mounir discutindo com outros homens na calçada, em frente a uma casa.

O pai de Yamal é afastado do conflito por outra pessoa e pega uma bolsa que estava no chão, mas não se retira do local. As gravações foram publicadas nas redes sociais e viralizaram.

A confusão que resultou na facada do pai de Yamal começou após o pai de Yamal se irritar por ter sido molhado enquanto caminhava, ainda segundo o jornal.

Mounir estava passando pela rua, acabou atingido por água que veio de uma sacada e foi tirar satisfação, dando início a uma briga. Segundo o jornal, foi uma criança que molhou o pai do jogador.

Até o momento, a polícia espanhola prendeu quatro pessoas suspeitas de terem participado da tentativa de homicídio. O pai de Yamal está fora de perigo.