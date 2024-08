Russell é o mais rápido do dia na Holanda e líder Verstappen é apenas o 5º

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Max Verstappen vem de três vitórias nas três edições do GP da Holanda disputadas desde que a pista de Zandvoort voltou ao calendário da F1 em 2021, mas o líder do campeonato foi apenas o quinto colocado no primeiro dia de treinos livres para a 15ª etapa do campeonato. O melhor tempo ficou com George Russell, da Mercedes, com sinais de uma disputa apertada entre sua equipe, a McLaren e a Red Bull neste fim de semana.

Com todos os pilotos indo para a pista praticamente no mesmo momento e com configuração de classificação, Russell foi apenas 61 milésimos mais rápido que Oscar Piastri, que experimentava uma McLaren com várias atualizações. Lewis Hamilton foi o terceiro apenas 111 milésimos atrás, com Lando Norris em quarto, 0s259 mais lento. E mesmo o quinto colocado Verstappen ficou a menos de três décimos do melhor tempo.

Depois da primeira sessão ser afetada pela chuva e pelo vento forte, as nuvens foram embora, mas ainda ventava forte quando os carros voltaram à pista para a segunda sessão de treinos livres, aquela que é a mais importante do final de semana por ser realizada em horário semelhante ao da classificação e da corrida.

Foi uma sessão preocupante para Sergio Perez, que ficou apenas em 12º. A maior parte da diferença entre ele e Verstappen (quase meio segundo) veio nas curvas de alta velocidade, indicando que ele não tem confiança no carro para atacar essas curvas. Perez tinha dito anteriormente que faria várias mudanças no carro e que isso poderia afetar o desempenho inicialmente até que eles encontrassem um caminho.

A Ferrari também não conseguiu um bom rendimento na simulação de classificação de Charles Leclerc, e o monegasco ficou em nono lugar. Já seu companheiro Carlos Sainz teve um problema no câmbio durante a sessão e deu apenas sete voltas.

Quem também andou pouco foi Nico Hulkenberg, que não teve um bom primeiro dia em Zandvoort. Ele já tinha escapado da pista três vezes na primeira sessão de treinos livres e depois bateu na segunda sessão, causando uma bandeira vermelha.

Os carros voltam à pista neste sábado para o terceiro treino livre a partir das 6h30 pelo horário de Brasília. A classificação começa às 10h da manhã, mesmo horário da corrida, no domingo.