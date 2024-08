Ex-jogadora da seleção de vôlei, Maria Angélica Beraldo morre aos 68 anos

Maria Angélica Beraldo, conhecida como Gegê Beraldo, primeira campineira a integrar a seleção brasileira de vôlei na década de 70, faleceu neste sábado, em Campinas, aos 70 anos. Gegê foi uma inspiração para várias gerações e uma referência na formação de atletas, deixando um legado importante no esporte.

Viúva, ela deixou dois filhos e dois netos. De acordo com o GloboEsporte, Gegê faleceu em decorrência de um adenocarcinoma pulmonar seguido por um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Seu sepultamento ocorreu no Cemitério da Saudade, em Campinas, na tarde deste sábado. Nos últimos anos, Gegê continuou envolvida com o esporte, liderando projetos esportivos e competindo em torneios de vôlei master.

Ao longo de sua carreira, Gegê defendeu clubes como Paulistano e Guarani, onde também atuou como treinadora. Ela participou de diversas competições internacionais, incluindo sul-americanos, pan-americanos e mundiais, conquistando medalhas importantes. Nas redes sociais, ex-companheiras de time e atletas que ela treinou prestaram homenagens emocionantes.

