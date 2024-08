Abel Ferreira explora lado coach em palestra sem polêmica e é ovacionado

BRUNO MADRID E VINICIUS BUENO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em sua primeira aparição pública depois de protagonizar uma fala machista na semana passada, o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, explorou seu lado "coach" em uma palestra sem polêmicas realizada na noite desta sexta (30), em São Paulo.

O treinador foi um dos palestrantes na Expert XP 2024, evento de investimentos ocorrido na São Paulo Expo. Ele dividiu o papo com Bernardinho, técnico da seleção masculina de vôlei.

O português recebeu ovações desde que foi anunciado por Glenda Kozlowski, que mediou a conversa ao lado de Lisandro Lopez, CMO da XP.

Futebol foi abordado, mas não como nas intensas entrevistas coletivas de Abel: as questões táticas, técnicas e físicas foram substituídas por temas como liderança, mentalidade vencedora e relação com os atletas.

O português usou e abusou das frases de efeito: comparou, por exemplo, o seu trabalho à uma "garrafa com gás" -ao abri-la mais de uma vez, o barulho não é o mesmo, e é preciso fazer com que a potência volte com a maior intensidade possível. Além disto, classificou um "não" na vida profissional como "gasolina".

A polêmica recente envolvendo uma fala machista não foi repercutida durante a hora de conversa. O Palmeiras, por outro lado, foi abordado, mas Abel transitou superficialmente nos bastidores do time ao abordar temas como a eliminação alviverde na Libertadores contra o Botafogo -ele usou o jogo contra os cariocas para reafirmar que "não consegue controlar resultados".

O técnico também reforçou a boa convivência com seus atletas e se mostrou favorável a "desafios", ressaltando que gosta que seus comandados questionem o motivo de executar algumas funções.

Eu adoro que os jogadores me questionem. Eu acredito na liderança pelo conhecimento e pelo exemplo, mas não gosto que os meus jogadores sejam só de comando. Isso não me desafia. Eu gosto dos jogadores que me desafiam e que me ajudem a ser melhor. Isto é uma partilha. Eu os ajudo e eles me ajudam. Eu não conheço nenhum treinador que seja bom sem a ajuda dos jogadores Abel Ferreira

No final da participação, o coach Abel ganhou seu último aplauso por um motivo nobre: ele anunciou que vai doar o cachê recebido pela XP à Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. O valor não foi divulgado.

O palmeirense volta aos holofotes no domingo (1°), quando o clube paulista encara o Athletico fora de casa. O duelo é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.