Ciclista italiano sofre parada cardíaca e morre aos 21 anos

O mundo do ciclismo está, este sábado (31), de luto pela morte de Simone Roganti, um dos nomes mais promissores da modalidade, na Itália, tinha acabado de festejar o 21.º aniversário, no último dia 25 de agosto.

De acordo com informações do jornal transalpino Gazzetta dello Sport, o jovem atleta, que competia ao serviço da equipa MG Kvis - Colors for Peace, estava em casa, com os pais, em Spoltore, na província de Pescara, quando, as 22h30 (hora local, 21h30 em Portugal Continental) de sexta-feira, sofreu uma parada cardíaca.

Os progenitores do ciclista (que tinha acabado de se sagrar vice-campeão do Giro del Veneto) ainda procuraram chamar os serviços de emergência, mas nada havia a fazer, o trágico óbito acabou por ser declarado no local.

"A organização do Giro della Lunigiana está profundamente entristecida pela morte de Simone Roganti, de 21 anos, que disputou a nossa corrida, em 2021, envergando a camisa da seleção nacional. Prolongamos as mais profundas condolências aos familiares e amigos", escreveu a prova, nas redes sociais.

The organization of the Giro della Lunigiana is deeply saddened by the death of 21-year-old Simone Roganti, who took part in our race in 2021 wearing the national team jersey. We extend our deepest condolences to Simone's relatives and friends. pic.twitter.com/RskoMnGOJI