Corinthians é condenado no STJD por torcedor ironizar enchentes e recorrerá

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians foi multado em R$ 50 mil pelos gestos de torcedores que ironizaram as enchetes do Rio Grande do Sul. O episódio aconteceu em julho, na Neo Química Arena, em partida contra o Grêmio, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou o clube paulista a pagar a multa pelas provocações, após julgamento nesta quinta-feira (12). Segundo o regulamento, o clube é responsável pela conduta dos seus torcedores.

No entanto, o clube vai recorrer do valor da multa. O UOL apurou que o departamento jurídico do Timão está processando todos os torcedores que foram flagrados fazendo os gestos provocativos, fato que pode ser usado para amenizar a penalidade.

Já os gritos homofóbicos entoados nas arquibancadas, na mesma partida, não renderam punição ao Corinthians, que foi absolvido do caso. O mesmo desfecho aconteceu para o uso indevido de lasers por torcedores.

Por fim, Raniele, que também foi julgado pelo STJD, recebeu apenas um jogo de suspensão. Como já cumpriu a sentença, está livre para atuar na próxima partida.