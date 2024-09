Corinthians vê holofotes em Depay e se empolga com reforço coadjuvante

LUCAS MUSETTI PERAZOLLI

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians vê todos os holofotes em Memphis Depay e aposta também no brilho do coadjuvante André Carrillo.

O peruano Carrillo chegou discretamente, mas deixa o técnico Ramón Díaz entusiasmado no Corinthians. Não ter tanta responsabilidade pode ajudar na adaptação.

O meio-campista foi apresentado ao torcedor no mesmo dia de Depay e ficou em segundo plano. Internamente, porém, ele anima o Timão.

Ramón trabalhou com Carrillo no Al Hilal e entende que o Corinthians contratou um excelente reforço. A expectativa é encontrar um lugar para ele no time titular.

Carrillo agradou nos treinos e pode estrear contra o Botafogo neste sábado, às 21h, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileiro.

Aos 33 anos, Carrillo rescindiu com o Al Qadsiah antes de assinar com o Corinthians. Além do Hilal, ele jogou pelo Watford, Benfica e Sporting. O jogador soma 94 partidas pela seleção peruana.

O reforço pode jogar como volante, meia e atacante pelos lados do campo, numa espécie de contratação "três em um".