Mãe de suposta filha de Neymar reclama de demora no DNA

Gabriella Gáspár, ex-modelo húngara e mãe de Jázmin Zoé, suposta filha de Neymar, criticou a demora no processo judicial para realizar o exame de DNA da filha. Em um desabafo nas redes sociais, Gabriella expressou frustração com a lentidão do tribunal em concluir o teste, dizendo que esperava que o processo fosse mais rápido, especialmente se ocorresse no Brasil.

Jázmin, que tem 10 anos, e sua mãe enfrentam dificuldades burocráticas para realizar o exame. Gabriella compartilhou em suas redes sociais que não tem condições financeiras para viajar ao Brasil com a filha para acelerar o processo. A mensagem foi escrita em português nos Stories do Instagram da modelo.

Em agosto, a Folha de S.Paulo informou que uma liminar já havia determinado que a coleta de DNA fosse realizada na Hungria, mas, até o momento, o procedimento ainda não foi concluído, causando mais atrasos na resolução do caso.

"Não tenho muitos recursos financeiros para levar Jázmin ao Brasil para fazer um teste de DNA. O processo decorre sob a confidencialidade do tribunal, pelo que não posso dar muitas informações.", disse Gabriella Gáspár, modelo húngara mãe da suposta filha de Neymar.

Gabriella afirma não ter dúvidas sobre a paternidade da filha: "Tenho 100% de certeza que Jázmin é filha de Neymar. (...) Estou um pouco decepcionada. Estou triste demais porque ele parece ter dois filhos no coração. Se ele quisesse resolver esta situação, já a teria resolvido".

Encontro com jogador teria ocorrido na Bolívia. Gabriella disse ter conhecido Neymar em Santa Cruz de La Sierra, em 2013, quando a seleção brasileira estava no país para a disputa de um amistoso e ela passeava na cidade. A gravidez foi fruto de um "relacionamento rápido", segundo ela.

