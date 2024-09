Cristiano Ronaldo contrai "Infeção viral" e desfalca o Al Nassr

O Al Nassr anunciou, em forma de comunicado emitido através das plataformas oficiais ao início da manhã deste domingo (15), que Cristiano Ronaldo será desfalque em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões Asiática, contra o Al-Shorta Bagdad.

"O capitão do Al Nassr, Cristiano Ronaldo, não se estava se sentindo bem, hoje, e foi diagnosticado com uma infeção viral. O médico da equipe confirmou que precisa de repousar e ficar em casa. Como resultado, não irá viajar com a equipe, hoje, para o Iraque. Desejamos uma rápida recuperação", pode ler-se.

O jogador português vê, desta maneira, interrompido aquele que está sendo um início de temporada impressionante de CR7 que conta com seis gols e duas assistências em sete jogos oficiais disputados por clube e seleção.

A equipe do treinador português Luís Castro está inserida na Conferência Oeste da maior competição de clubes da Ásia, estando esta partida agendada para as 21h00 (hora de Brasília) de segunda-feira.

تقرير طبي pic.twitter.com/rLDDdFcHHl — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) September 15, 2024

