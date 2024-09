Depay exalta torcida do Corinthians após estreia e avisa: 'Vamos melhorar'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Memphis Depay ficou empolgado com a torcida do Corinthians após sua estreia na vitória contra o Atlético-GO, neste sábado (21), pela 27ª rodada do Brasileirão. O holandês exaltou quem esteve presente na Neo Química Arena e garantiu que a equipe vai melhorar sua situação na competição.

"É louco, eu realmente aproveitei o ambiente, me receberam muito bem. Me sinto muito bem-recebido. Hoje o mais importante foi vencer. Em um estádio assim e com uma torcida assim, tenho certeza que vamos melhorar. Eu lido com as circunstâncias, eu vim para ajudar, tento estar pronto o mais rápido possível. Não joguei na maior intensidade, nós estávamos ganhando. Vou tentar melhorar o quanto antes para ajudar o time", disse Memphis Depay em entrevista ao Premiere.

Depay fez sua estreia aos 22 minutos do segundo tempo e teve chances para marcar. Primeiro em cruzamento de Carrillo que o holandês não alcançou. A segunda chance apareceu após grande lançamento de Héctor Hernández, que Memphis finalizou de primeira e obrigou o goleiro Pedro Rangel a fazer grande defesa.

Com o triunfo, o Corinthians foi a 28 pontos, mas permanece na zona de rebaixamento.

A equipe de Ramón Díaz volta a campo na terça-feira (24), às 21h30 (de Brasília), contra o Fortaleza, na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Timão venceu o confronto de ida no Castelão por 2 a 0. Depay deve ser opção no banco de reservas.