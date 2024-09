Surfista é mordido por tubarão e dirige até o hospital

Charley Hajek, 'lenda viva' do surf norte-americano, com um total de 18 títulos conquistados ao longo da carreira, foi mordido por um tubarão, no último domingo (22), quando praticava a modalidade, em New Smyrna Beach, no estado da Flórida.

O praticante, de 62 anos de idade, ignorou o rótulo de "Capital Mundial das Mordidas de Tubarão" atribuído à localidade, e aventurou-se água dentro, com o objetivo de dar continuidade a uma impressionante série de 148 dias consecutivos surfando. No entanto, acabou por passar por um grande susto.

"Voltei à praia e dei aquele primeiro passo. Todas aquelas marcas dos tentes abriram, como flores", afirmou, à estação televisiva FOX 35. Já à WESH, acrescentou: "Saiu sangue por todo o lado. Mano, foi tão nojento".

'Gnarly Charley', apelido pelo qual é conhecido, sofreu ferimentos de "meia polegada [pouco mais de um centímetro] no calcanhar de Aquiles". Ainda assim, fez um torniquete em si mesmo e dirigiu até o hospital, onde foi costurado com dez pontos.

