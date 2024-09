Austrália em choque: lenda olímpica amarra 'ex' e ameaça matá-la

Simon Burgess, vencedor da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2004, realizados na capital grega de Atenas, começou, esta quarta-feira (25), a ser julgado, no caso em que é acusado de ter atacado a ex-mulher, em dezembro do passado ano de 2023.

De acordo com as autoridades, o ex-atleta, de 57 anos de idade, teria invadido a casa da antiga companheira, situada na região australiana de Huon Valley, entrando "no quarto usando luvas negras de borracha", antes de a agredir violentamente: "Ela pensou que estaria em perigo imediato de ser machucada".

De acordo com a estação televisiva ABC, o procurador, Andrew Lockley, relatou que o canoísta começou por amarrar a vítima à cama e por atingi-la com seis tapas na cabeça, antes de esta o atacar com uma tigela de vidro, deixando-o "sangrando profundamente".

Apesar dos ferimentos, Simon Burgess teria "continuado a esbofeteá-la e a gritar com ela (...) sempre que ela dizia alguma coisa que ele não gostava". Foi então teria pegado num pedaço de papel e afirmado: "Vai sufocar com isto".

A mulher acabou por conseguir soltar-se das amarras e fugir da residência, antes de pedir ajuda a um homem que seguia de carro. Mais tarde, o ex-atleta foi localizado, na própria residência, e detido pelas autoridades.

Simon Burgess começou por alegar que era inocente, mas, mais tarde, declarou-se culpado das agressões. Espera-se, agora, que a decisão final quanto à pena seja tomada em outubro.

