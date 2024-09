Racing goleia o Athletico-PR e será o rival do Corinthians; Cruzeiro avança

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Racing será o adversário do Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana. A equipe argentina goleou o Athletico-PR por 4 a 1, nesta quinta-feira (26), no estádio El Cilindro, em Buenos Aires.

O resultado sobrou para reverter a desvantagem da partida de ida. Em Curitiba, o Athletico-PR levou a melhor e venceu por 1 a 0. Dependia de um empate para avançar, mas viu suas possibilidades se esgotarem ainda no primeiro tempo.

Logo no primeiro minuto, o Racing abriu o placar com gol de Almendra. O time argentino abriu boa vantagem na etapa inicial com gols de Adrian Martínez e Roger Martínez.

Na etapa final, Nikão descontou para o Athletico-PR, mas Martirena decretou o triunfo do Racing.

Nas semifinais, o Racing fará o segundo jogo em seu estádio por ter melhor campanha que o Corinthians.

CRUZEIRO AVANÇA

O Brasil terá dois representantes nas semifinais da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro se classificou com um empate por 1 a 1 com o Libertad-PAR, nesta quinta-feira, no Mineirão. A partida marcou a estreia do técnico Fernando Diniz.

O time mineiro abriu o placar no começo do jogo, com gol de Kaio Jorge. Mas a situação se complicou na etapa final após a expulsão de Romero.

O Libertad foi para cima e conseguiu a igualdade em um cabeceio do veterano Roque Santa Cruz.

Em uma outra boa jogada pela direita, o Libertad quase virou o marcador. Mas Cássio fez boa defesa com os pés.

Coube ao Cruzeiro, então, se reforçar na defesa para evitar a virada. Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, no Paraguai, a igualdade foi suficiente para avançar à semifinal.

O adversário dos mineiros será o Lanús, que na quarta-feira despachou o Independiente Medellín nos pênaltis.

