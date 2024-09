Ex-jogador é encontrado morto em hotel aos 43 anos

O futebol italiano está, este domingo (29), de luto pela morte de Andrea Capone, antigo jogador, de 43 anos de idade, que, ao longo da carreira, somou passagens por Cagliari, Treviso, Seltic, Vicenza, Grosseto e Salernitana, onde terminou a carreira, em 2010.

De acordo com informações adiantadas da estação televisiva transalpina Sky Sport, o ex-meia foi encontrado sem vida, num hotel situado no centro da cidade de Cagliari, na Sardenha, com ferimentos na cabeça. Evidências iniciais apontam para que tenha se tratado de uma queda acidental das escadas.

Em forma de comunicado compartilhado através das plataformas oficiais, o Cagliari, clube no qual completou formação, expressou "consternação e profunda tristeza" para com esta notícia, recordando o percurso de Andrea Capone.

"A ligação com a sua terra continuará a ser impossível de esquecer, para um rapaz que sempre foi conhecido pelo seu profissionalismo, dedicação e paixão. Qualidades que ficarão no coração de quem teve a sorte de o conhecer, dentro e fora de campo", pode ler-se.

